  • Blu-ray und DVD zu "Weapons - Die Stunde des Verschwindens"

Weapons- Die Stunde des Verschwindens
Weapons- Die Stunde des Verschwindens Bild: © Warner Bros. Home Entertainment
Weapons- Die Stunde des Verschwindens
Weapons- Die Stunde des Verschwindens Bild: © Warner Bros. Home Entertainment
Gewinnspiele
Blu-ray und DVD zu "Weapons - Die Stunde des Verschwindens"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart der Horrorsensation "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" am 30. Oktober 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Der Film "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" erzählt von einer erschreckenden Nacht und das Verschwinden von Kindern. Das herausragende Ensemble wird angeführt von Julia Garner, Josh Brolin und Alden Ehrenreich in den Hauptrollen sowie Amy Madigan als geheimnisvolle Tante Gladys. Passend zum Heimkinostart verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen! 

 

Zum Inhalt: 

Mit einer einzigen Ausnahme verschwinden eines Nachts alle Kindern einer Schulklasse zur exakt gleichen Zeit auf mysteriöse Weise. Die Bewohner der betroffenen Gemeinde stehen vor der Frage, wer oder was hinter dem rätselhaften Verschwinden steckt. 

 

Gewinnspiel

 Zum Heimkinostart der Horrorsensation "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
