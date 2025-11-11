Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Snowpiercer- Staffel 1
Snowpiercer- Staffel 1 Bild: © Pandastorm Pictures
Gewinnspiele
Blu- rays für "Snowpiercer- Staffel1"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart der Serie "Snowpiercer- Staffel 1" verlosen wir zwei Blu- rays

Die packende Sci- Fi- Serie "Snowpiercer- Staffel 1" basiert auf dem gleichnamigen Film von Oscar- Preisträger Boon Joon- ho, mit Jennifer Connelly und Daveed Diggs in den Hauptrollen. Als ein mysteriöser Mord geschieht, deckt der ehemalige Polizist Andre Layton ein gefährliches System aus Macht, Intrigen und Aufruhr auf. Passend zum Heimkinostart verlosen wir zwei Blu- rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Eiszeit, Ungerechtigkeit und ein tödliches Geheimnis - "Snowpiercer" - zwischen Macht, Mord und Rebellion. Ein fesselnder Mix aus Thriller und Sci-Fi.

Nach einer globalen Klimakatastrophe ist die Erde komplett eingefroren. Die letzten Menschen leben in einem Zug, der ohne Pause durch die Eiswüste rast. Auf engstem Raum, streng getrennt nach sozialen Schichten. Hinten: Armut und Hoffnungslosigkeit. Vorne: Luxus und Kontrolle. Als ein Mord geschieht, beauftragt die Stimme des Zuges Melanie (Jennifer Connelly) den Ex-Polizisten Andre Layton (Daveed Diggs) mit der Ermittlung. Doch während seiner Suche nach dem Täter bricht eine Revolution aus…

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Snowpiercer- Staffel 1" verlosen wir zwei Blu- rays. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 21. November 2025.

Teilnahmebedingungen

Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
1 min.
Blu-ray und DVD zu "Together - Unzertrennlich"
Together - Unzertrennlich
Zum Heimkinostart von "Together - Unzertrennlich" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
11.11.2025
2 min.
Mediabooks zum Film "Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel"
Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel
Zum Heimkinostart von "Nirvana- Die Zukunft ist ein Spiel" verlosen wir zwei Mediabooks
Agentur (Gewinnspiel)
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel