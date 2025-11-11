Blu- rays für "Snowpiercer- Staffel1"

Die packende Sci- Fi- Serie "Snowpiercer- Staffel 1" basiert auf dem gleichnamigen Film von Oscar- Preisträger Boon Joon- ho, mit Jennifer Connelly und Daveed Diggs in den Hauptrollen. Als ein mysteriöser Mord geschieht, deckt der ehemalige Polizist Andre Layton ein gefährliches System aus Macht, Intrigen und Aufruhr auf.

Über den Film:

Eiszeit, Ungerechtigkeit und ein tödliches Geheimnis - "Snowpiercer" - zwischen Macht, Mord und Rebellion. Ein fesselnder Mix aus Thriller und Sci-Fi.



Nach einer globalen Klimakatastrophe ist die Erde komplett eingefroren. Die letzten Menschen leben in einem Zug, der ohne Pause durch die Eiswüste rast. Auf engstem Raum, streng getrennt nach sozialen Schichten. Hinten: Armut und Hoffnungslosigkeit. Vorne: Luxus und Kontrolle. Als ein Mord geschieht, beauftragt die Stimme des Zuges Melanie (Jennifer Connelly) den Ex-Polizisten Andre Layton (Daveed Diggs) mit der Ermittlung. Doch während seiner Suche nach dem Täter bricht eine Revolution aus…

