Blu- rays für "U are the Universe"

Der international vielfach preisgekrönte Film "U are the Universe" konnte insgesamt 13 internationale Preise gewinnen. Zehn Jahre dauerte die Entstehung des Films.

Über den Film:

Bildgewaltige Mischung aus Sci-Fi, Tragikomödie und Liebesgeschichte: Nach dem Untergang der Erde denkt Spacetrucker Andriy, er sei der letzte Mensch im Universum. Sein einziger Begleiter: der sarkastische Bordcomputer Maxim. Doch eines Tages erhält er einen Funkspruch von einer fernen Raumstation - der Anfang eines epischen Abenteuers. In dieser ukrainischen Antwort auf existenzialistische Science-Fiction-Filme wie "2001", "Solaris", "Dark Star" und "Moon" verbindet Regisseur Pavlo Ostrikov visuelle Opulenz mit Tragikomik und einer zarten Liebesgeschichte. Ein Film über die Widerstandskraft menschlicher Nähe - selbst im Angesicht kosmischer Leere.

