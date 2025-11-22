Blu- rays für "U are the Universe"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
U are the Universe
U are the Universe
Zum Heimkinostat von "U are the Universe" am 5. Dezember 2025 verlosen wir zwei Blu-rays

Der international vielfach preisgekrönte Film "U are the Universe" konnte insgesamt 13 internationale Preise gewinnen. Zehn Jahre dauerte die Entstehung des Films. Eine bildgewaltige Mischung aus Sci-Fi, Tragikomödie und Liebesgeschichte: Nach dem Untergang der Erde denkt Spacetrucker Andriy, er sei der letzte Mensch im Universum. Sein einziger Begleiter: der sarkastische Bordcomputer Maxim. Passend zum Heimkinostart am 5. Dezember 2025 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen. 

 

Über den Film:

Bildgewaltige Mischung aus Sci-Fi, Tragikomödie und Liebesgeschichte: Nach dem Untergang der Erde denkt Spacetrucker Andriy, er sei der letzte Mensch im Universum. Sein einziger Begleiter: der sarkastische Bordcomputer Maxim. Doch eines Tages erhält er einen Funkspruch von einer fernen Raumstation - der Anfang eines epischen Abenteuers. In dieser ukrainischen Antwort auf existenzialistische Science-Fiction-Filme wie "2001", "Solaris", "Dark Star" und "Moon" verbindet Regisseur Pavlo Ostrikov visuelle Opulenz mit Tragikomik und einer zarten Liebesgeschichte. Ein Film über die Widerstandskraft menschlicher Nähe - selbst im Angesicht kosmischer Leere.

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "U are the Universe" am 5. Dezember verlosen wir zwei Blu-rays.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025. 

