Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Blu-rays und DVDs von "Memoiren einer Schnecke"

Memoiren einer Schnecke
Memoiren einer Schnecke Bild: © Capelight Pictures
Memoiren einer Schnecke
Memoiren einer Schnecke Bild: © Capelight Pictures
Gewinnspiele
Blu-rays und DVDs von "Memoiren einer Schnecke"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir zwei Blu-rays und zwei DVDs

In "Memoiren einer Schnecke", seinem neuen Knetanimationsfilm für Erwachsene, erzählt Adam Elliot einfühlsam, melancholisch und bisweilen düster, aber auch hoffnungsvoll und mit viel Humor von den Höhen und Tiefen des Lebens. Der Film war bei den diesjährigen Academy Awards für den Oscar® als bester Animationsfilm nominiert und gewann zahlreiche Preise internationaler Filmfestivals. Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir zwei Blu-rays und zwei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Zum Film:

Die enthusiastische Schneckensammlerin und Liebesromanleserin Grace Pudel erzählt rückblickend die Geschichte eines Lebens, das es nicht immer gut mit ihr gemeint hat. Nach dem Tod ihrer Mutter wachsen Grace und ihr Zwillingsbruder Gilbert bei ihrem querschnittsgelähmten, alkoholkranken Vater auf. Als auch dieser überraschend verstirbt, werden die Geschwister voneinander getrennt und in verschiedene Pflegefamilien gesteckt. Während Gilbert am anderen Ende von Australien den Grausamkeiten einer fanatisch-religiösen Familie ausgesetzt ist, zieht sich Grace immer mehr in ihr Inneres zurück - genau wie ihre geliebten Schnecken. Erst durch die Freundschaft mit Pinky, einer exzentrischen älteren Dame voller Lebensfreude, schöpft sie wieder Hoffnung und erkennt, wie schön das Leben trotz all seiner Härte sein kann.

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Memoiren einer Schnecke" am 02. Oktober 2025 verlosen wir zwei Blu-rays und zwei DVDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

   

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
22.09.2025
2 min.
DVDs von "Hundslinger Hochzeit"
Hundslinger Hochzeit
Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
2 min.
Blu-ray und DVD von "F1® Der Film"
F1® Der Film
Zum Heimkinostart am 09. Oktober 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD
Agentur (Gewinnspiel)
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel