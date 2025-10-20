Blu-rays von "Hellboy: The Crooked Man"

Zum Heimkinostart am 23. Oktober 2025 verlosen wir drei Blu-rays

Mit "Hellboy: The Crooked Man" kehrt eines der erfolgreichsten Comic-Franchises zurück. Zum Heimkinostart am 23. Oktober 2025 verlosen wir drei Blu-rays des düsteren Horror-Fantasy-Films. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Hellboy strandet gemeinsam mit einem Agenten des BPRD, in den ländlichen Appalachen der 1950er Jahre. Dort stoßen sie auf eine kleine Gemeinde, die von fiesen Hexen heimgesucht wird, angeführt von einem mächtigen Teufel, der eine mysteriöse Verbindung zu Hellboys eigener Vergangenheit hat: dem Crooked Man. Der Film setzt auf eine besonders werkgetreue Umsetzung - fernab üblicher Hollywood Zugeständnisse - und präsentiert Hellboy in einer seiner unheimlichsten und zugleich authentischsten Geschichten.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Hellboy: The Crooked Man" verlosen wir drei Blu-rays.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 09. November 2025.

Teilnahmebedingungen