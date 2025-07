Bring Her Back

Zum Kinostart am 14. August 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Am 14. August startet "Bring Her Back" in den deutschen Kinos, der neue Horrorfilm von Danny und Michael Philippou, die mit "Talk To Me" bereits ein beeindruckendes Regiedebüt abgeliefert haben. Passend zur Veröffentlichung verlosen wir 2x2 Kinogutscheine. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Ein Bruder und eine Schwester entdecken im abgelegenen Haus ihrer neuen Pflegemutter ein verstörendes Ritual.

In den Hauptrollen sind Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips, Mischa Heywood und Sally Hawkins zu sehen.

Zum Heimkinostart von "Bring Her Back" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Gewinnspiel läuft bis zum 10. August 2025.

