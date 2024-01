Zum Heimkinostart am 19. Januar 2024 verlosen wir zwei DVDs

Mit "Catch The Killer" verknüpft der argentinische Regisseur Damián Szifron gekonnt True Crime-Elemente mit dem Serienkiller-Genre und eröffnet einen Blick in die tiefsten Abgründe der von der Waffenlobby geprägten US-Gesellschaft. Zum Heimkinostart am 19. Januar 2024 verlosen wir zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Baltimore in der Silvesternacht: Ein farbenprächtiges Feuerwerk illuminiert die Skyline, während Partygäste ausgelassen auf der Dachterrasse eines Wolkenkratzers den Jahreswechsel feiern. Die Stimmung schlägt in blanke Panik um, als plötzlich ein Kugelhagel die Menge durchsiebt und ein wahres Blutbad anrichtet. Als die junge Polizistin Eleanor (Shailene Woodley) an den Schauplatz dieses brutalen Verbrechens gerufen wird, erkennt FBI-Agent Lammark (Ben Mendelsohn), dass die psychisch vorbelastete Kollegin die einzige zu sein scheint, die sich in den unbekannten Killer hineinversetzen kann. Deshalb will er sie, trotz ihrer Unerfahrenheit, spontan in seiner Sondereinheit haben, die den Amokschützen schnellstmöglich fassen soll. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt und der Druck, der auf dem Fahndungsteam lastet, nimmt immer mehr zu. Wird es Eleanor gelingen, die Dämonen ihrer eigenen dunklen Vergangenheit zu überwinden und den rätselhaften Massenmörder aufzuspüren, bevor er noch weitere Menschen auf dem Gewissen hat?

