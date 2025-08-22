Caught Stealing

Zum Kinostart am 28. August 2025 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Am 28. August 2025 startet Darren Aronofskys neuer Film "Caught Stealing" in den Kinos. In den Hauptrollen sind Austin Butler und Zoë Kravitz zu sehen. Zum Kinostart verlosen wir 3x2 Kinogutscheine. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Hank Thomas (Austin Butler) war in der Highschool ein Baseball-Wunderkind. Jetzt kann er zwar nicht mehr spielen, aber sonst läuft sein Leben okay. Er hat eine tolle Freundin (Zoë Kravitz), ist Barkeeper in einer New Yorker Kneipe und sein Lieblingsteam kämpft als Außenseiter um den Titel.

Als sein Punk-Rock-Nachbar Russ (Matt Smith) ihn bittet, für ein paar Tage auf seine Katze aufzupassen, findet sich Hank plötzlich inmitten eines bunt gemischten Haufens von bedrohlichen Gangstern wieder. Sie alle wollen etwas von ihm; das Problem ist, dass er keine Ahnung hat, warum. Während sich die Schlinge immer enger zieht, setzt Hank alles daran, lange genug am Leben zu bleiben, um es herauszufinden...

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Caught Stealing" verlosen wir 3x2 Kinogutscheine.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 7. September 2025.

Teilnahmebedingungen