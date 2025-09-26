CDs von "Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth"

Zum Inhalt:

In regelmäßigen Abständen vertont das preisgekrönte Hörspiellabel TITANIA MEDIEN Geschichten von Edward Frederic Benson - einem der vielseitigsten und spannendsten, aber hierzulande oft unterschätzten Autoren der englischen Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Benson begeisterte mit bissigen Gesellschaftssatiren, fein gezeichneten Figuren und unvergesslichen Geistergeschichten, die bis heute ihren Reiz nicht verloren haben. Mit "Das Geständnis des Charles Linkworth" setzen die vielfach ausgezeichneten Hörspielmacher ihre erfolgreiche Reihe von Benson-Adaptionen fort

London 1912: Ist der verurteilte Mörder Charles Linkworth in Wahrheit unschuldig? Nach dessen Hinrichtung wird der zuständige Gefängnisarzt von Erscheinungen gepeinigt, die er sich nicht erklären kann. Schnell wird klar, dass der Verbrecher gar nicht so tot ist, wie es den Anschein hatte - und dass er noch eine Rechnung im Diesseits zu begleichen wünscht …

