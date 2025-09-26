Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • CDs von "Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth"

Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth
Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth
Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
Gewinnspiele
CDs von "Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Veröffentlichung am 26. September 2025 verlosen wir drei CDs

Einen Gänsehautmoment der Extraklasse präsentiert Titania Medien mit der Folge 194 "Das Geständnis des Charles Linkworth" der preisgekrönten Hörspielreihe Gruselkabinett. Passend zur Veröffentlichung am 26. September 2025 verlosen wir drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

 

Zum Inhalt:

In regelmäßigen Abständen vertont das preisgekrönte Hörspiellabel TITANIA MEDIEN Geschichten von Edward Frederic Benson - einem der vielseitigsten und spannendsten, aber hierzulande oft unterschätzten Autoren der englischen Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Benson begeisterte mit bissigen Gesellschaftssatiren, fein gezeichneten Figuren und unvergesslichen Geistergeschichten, die bis heute ihren Reiz nicht verloren haben. Mit "Das Geständnis des Charles Linkworth" setzen die vielfach ausgezeichneten Hörspielmacher ihre erfolgreiche Reihe von Benson-Adaptionen fort

London 1912: Ist der verurteilte Mörder Charles Linkworth in Wahrheit unschuldig? Nach dessen Hinrichtung wird der zuständige Gefängnisarzt von Erscheinungen gepeinigt, die er sich nicht erklären kann. Schnell wird klar, dass der Verbrecher gar nicht so tot ist, wie es den Anschein hatte - und dass er noch eine Rechnung im Diesseits zu begleichen wünscht …

 

Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung von "Gruselkabinett - Folge 194: Das Geständnis des Charles Linkworth" verlosen wir drei CDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 12. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

  

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
26.09.2025
2 min.
CDs von "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs"
Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs (Folge 67)
Zur Veröffentlichung von Folge 67 "Watsons erster Fall" am 26. September 2025 verlosen wir drei Hörspiel-CDs
Agentur (Gewinnspiel)
22.09.2025
2 min.
DVDs von "Code 3"
Code 3
Zum Heimkinostart am 25. September 2025 verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
Mehr Artikel