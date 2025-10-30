Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch
Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch
Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
Gewinnspiele
CDs von "Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zur Veröffentlichung am 31. Oktober 2025 verlosen wir drei CDs

Titania Medien präsentiert mit der Folge 195 "Heimtückisch" das 8. Abenteuer des Geisterermittler-Duos Alwyne Sargent und Colin Hargreaves. Zur Veröffentlichung am 31. Oktober verlosen wir drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

 

Zum Inhalt:

In unregelmäßigen Abständen vertont das preisgekrönte Hörspiellabel TITANIA MEDIEN die beliebten Abenteuer des Geisterermittler-Pärchens Alwyne Sargent und Colin Hargreaves, zwei fiktive Figuren aus Allen Upwards Geisterjäger-Reihe. Hierbei entstanden dank des Autors Per McGraup von Upwards Reihe losgelöste Geschichten, die im Gegensatz zu den angeblich authentischen Fällen Upwards tatsächlich auf historischen Begebenheiten basieren. Mit "Heimtückisch" erscheint nun bereits das 8. Abenteuer der beiden Geisterjäger. Basierend auf zwei Geschichten aus Allen Upwards Geisterjäger-Reihe, die von Per McGraup neu bearbeitet wurden, entstand ein atmosphärisches und spannendes Sequel, das die Reihe erweitert und zeitlich noch vor Heimgesucht angesiedelt ist.

Alwyne Sargent und Colin Hargreaves, das Geisterjäger-Duo, untersuchen die düsteren Gerüchte um das sogenannte Green House in Wallington. Die Bewohner berichten von geisterhaften Erscheinungen und unheimlichen Vorfällen. Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, verbringen die beiden eine Nacht in dem Spukhaus. Als Alwyne sich in Trance versetzt, wird sie in einen albtraumhaften Zustand gezogen - und das Grauen nimmt seinen Lauf.

 

Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung von "Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch" verlosen wir drei CDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025. 

Teilnahmebedingungen

  

