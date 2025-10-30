Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • CDs von "Sherlock Holmes - Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill"

Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs (Folge 68)
Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs (Folge 68)
Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs (Folge 68)
Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs (Folge 68)
CDs von "Sherlock Holmes - Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Veröffentlichung von Folge 68 "Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill" am 31. Oktober 2025 verlosen wir drei Hörspiel-CDs

Ein Fest für alle Krimiliebhaber und Sherlock Holmes-Fans: Mit "Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill" präsentiert das preisgekrönte Hörspiellabel Titania Medien ab dem 31. Oktober Folge 68 der Reihe "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs"! Passend dazu verlosen wir drei CDs des Hörspiels. Einfach unsere Preisfragen beantworten und gewinnen!

 

Über das Hörspiel:

Ein bekannter Archäologe wird ermordet, und mit seiner Leiche verschwindet auch Mrs. Hudsons Cousine Margery Mapleton. Als herauskommt, dass das Mordopfer Kontakte zur Mafia hatte, wird Holmes schnell klar, dass Miss Mapleton in sehr großer Gefahr schwebt …

Die Serie wurde mit dem "Blauen Karfunkel" der Deutschen Sherlock HolmesGesellschaft und dem HörKules (Publikumspreis des deutschen Buchhandels) ausgezeichnet.

  

Zur Veröffentlichung des Hörspiels "Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill" aus der Reihe "Sherlock Homes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektives" verlosen wir drei CDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

Teilnahmebedingungen

    

