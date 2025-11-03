Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • CDs von "Sherlock Holmes - Der verlorene Grafensohn"

Der verlorene Grafensohn
Der verlorene Grafensohn Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
Der verlorene Grafensohn
Der verlorene Grafensohn Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
Gewinnspiele
CDs von "Sherlock Holmes - Der verlorene Grafensohn"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Veröffentlichung von "Sherlock Holmes- Der verlorene Grafensohn" am 30. Oktober 2025 verlosen wir drei Hörspiel-CDs

Die Buchreihe "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs" startete im März 2025 mit Band 1 Im Schatten des Rippers und wird fortlaufend fortgesetzt.  Mit "Der verlorene Grafensohn" präsentiert das preisgekrönte Hörspiellabel Titania Medien ab dem 30. Oktober eine weitere Folge der Reihe "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs"! Passend dazu verlosen wir drei CDs des Hörspiels. Einfach unsere Preisfragen beantworten und gewinnen!

 

Über das Hörspiel:

Der Sohn des Grafen Schönburg wird am helllichten Tag entführt. Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Wien, um den Fall zu lösen. Schnell geraten Verwandte ins Visier, die mehr zu verbergen scheinen, als sie zugeben wollen. Doch trotz vieler Verdächtiger fehlt ein entscheidender Hinweis - und die Zeit läuft gegen Holmes …

Die Serie wurde mit dem "Blauen Karfunkel" der Deutschen Sherlock HolmesGesellschaft und dem HörKules (Publikumspreis des deutschen Buchhandels) ausgezeichnet.

  

Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung des Hörspiels "Der verlorene Grafensohn" aus der Reihe "Sherlock Homes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektives" verlosen wir drei CDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

Teilnahmebedingungen

    

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
30.10.2025
2 min.
CDs von "Sherlock Holmes - Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill"
Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs (Folge 68)
Zur Veröffentlichung von Folge 68 "Blutiger Schnee in Bloomsbury Hill" am 31. Oktober 2025 verlosen wir drei Hörspiel-CDs
Agentur (Gewinnspiel)
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
30.10.2025
2 min.
CDs von "Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch"
Gruselkabinett - Folge 195: Heimtückisch
Zur Veröffentlichung am 31. Oktober 2025 verlosen wir drei CDs
Agentur (Gewinnspiel)
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel