CDs von "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs"

Zur Veröffentlichung von Folge 67 "Watsons erster Fall" am 26. September 2025 verlosen wir drei Hörspiel-CDs

Ein Fest für alle Krimiliebhaber und Sherlock Holmes-Fans: Mit "Watsons erster Fall" präsentiert das preisgekrönte Hörspiellabel Titania Medien ab dem 26. September bereits Folge 67 der Reihe "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs"! Passend dazu verlosen wir drei CDs des Hörspiels. Einfach unsere Preisfragen beantworten und gewinnen!

Über das Hörspiel:

Watson vertritt für zwei Wochen einen befreundeten Landarzt in dessen Praxis und ist daher bei der Familie des Verreisten eingezogen. Die Gattin seines Freundes hat zudem gerade ihre Schwägerin nebst deren sechsjährigem Sohn Nick, sowie Lucy, die angeheiratete Nichte der Schwägerin, bei sich zu Gast. Als der kleine Junge spurlos verschwindet, hat Lucy kein Alibi, dafür aber Blutflecken an ihrem Kleid und leider ein sehr gutes Motiv dafür, das Kind beiseite geschafft zu haben. Watson zögert nicht, in dem Fall zu ermitteln …

Die Serie wurde mit dem "Blauen Karfunkel" der Deutschen Sherlock Holmes-Gesellschaft und dem HörKules (Publikumspreis des deutschen Buchhandels) ausgezeichnet.

Zur Veröffentlichung des Hörspiels "Watsons erster Fall" aus der Reihe "Sherlock Homes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs" (Folge 67) verlosen wir drei CDs.

Gewinnspiel läuft bis zum 12. Oktober 2025.

