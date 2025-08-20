Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Clown In A Cornfield
Clown In A Cornfield Bild: © Constantin Film Vertriebs GmbH
Gewinnspiele
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart am 21. August 2025 verlosen wir drei DVDs

Am 21. August erscheint das blutige Slasher-Spektakel "Clown In A Cornfield" mit witzigen Twists und im Retro-Stil in den Heimkinos! Passend zur Veröffentlichung verlosen wir drei DVDs des Films. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!


Über den Film:

Willkommen in Kettle Springs. Quinn (Katie Douglas) ist gerade mit ihrem Vater (Aaron Abrams) in die beschauliche Kleinstadt gezogen und hofft auf einen Neuanfang. Doch stattdessen finden sie eine zerrüttete Gemeinde vor, die sich nach dem Brand der Baypen Corn Syrup Factory in einer schwierigen Phase befindet. Während die Bewohner untereinander streiten und die Spannungen zunehmen, taucht eine finstere, grinsende Gestalt aus den Maisfeldern auf, um Kettle Springs von seiner Last zu befreien. Es ist Clown Frendo, das Maskottchen der Stadt, der es auf die verdorbene Jugend abgesehen hat … ein mörderischer Albtraum beginnt.

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Clown In A Cornfield" verlosen wir drei DVDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 07. September 2025.

Teilnahmebedingungen

