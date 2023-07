Zum Heimkinostart am 29. Juni 2023 verlosen wir zwei Blu-rays des Films

Als ein Flugzeug mit einer Ladung Koks abstürzt, wütet plötzlich ein Bär in den Wäldern Georgias. Alle machen sich auf die Suche, denn wer zuerst kommt, … frisst zuerst! Ein Schwarzbär findet das weiße Pulver und hat den Trip seines Lebens. Völlig zugedröhnt tobt er durch den Wald auf der Suche nach mehr Stoff! Zum Heimkinostart von "Cocaine Bear" am 29. Juni 2023 verlosen wir zwei Blu-rays des Films. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Schnee von gestern - die durchgeknallte, schwarzhumorige Komödie "Cocaine Bear" beruht auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 1985 und wurde von Regisseurin Elizabeth Banks ("3 Engel für Charlie"," Pitch Perfect 2") inszeniert!

In den Hauptrollen ist nehmen Keri Russell ("The Americans"), O'Shea Jackson, Jr. ("Straight Outta Compton"), Christian Convery-Jennings ("Sweet Tooth") und Alden Ehrenreich ("Solo: A Star Wars Story") auch Emmy-Gewinner Ray Liotta ("The Many Saints of Newark") in einer seiner letzten Rolle.

Zum Heimkinostart von "Cocaine Bear" verlosen wir zwei Blu-rays.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 16. Juli 2023.

