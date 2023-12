Zum Heimkinostart am 08. Dezember 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Mit dem Arthouse Kino-Hit "DALÍLAND" lässt Regisseurin Mary Harron das New York der 70er Jahre voller Exzesse und Möglichkeiten wieder auferstehen und entführt das Publikum in eine surreale und extravagante Welt!



Über den Film:

Während seines jährlichen Aufenthaltes im St. Regis Hotel in New York, zusammen mit seiner Frau und Muse Gala, bittet der junge Galerist James Linton den berühmten Surrealisten Salvadore Dalí unerwartet um Unterstützung bei den Vorbereitungen für eine neue Ausstellung. Neben einer schillernden und extravaganten Welt, bevölkert von Models, Musik- und Filmstars sowie einer bunten Mischung aus High und Low Society, eröffnen sich damit jedoch auch Einblicke in die finanziellen und ehelichen Probleme des exzentrischen Künstlers.

Getragen wird der Film von Oscar©-Preisträger Ben Kingsley ("Sexy Beast", "Gandhi", "Iron Man 2"), der durch seine großartige Interpretation des einzigartigen Malers und Menschen überzeugt.

