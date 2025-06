Der letzte Kaiser

Zum Kino-Eventtag am 01. Juli 2025 verlosen wir zwei Kinotickets

Mit "Der letzte Kaiser" steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern! Am 01. Juli kehrt Bernardo Bertoluccis bildgewaltiges Meisterwerk, das unter anderem mit 9 Oscars® und 4 Golden Globes ausgezeichnet wurde - aufwendig in 4K restauriert - zurück auf die große Leinwand! Passend zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei Kinotickets für den 01. Juli. Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Der dreijährige Pu Yi wird 1908 auf Befehl der Witwe des Kaisers in die Verbotene Stadt gebracht. Das Kind wird zum Kaiser gekrönt und wächst von der Außenwelt abgeschirmt in einem goldenen Käfig auf. 1500 Diener stehen ihm stets zur Verfügung. Sie verfolgen jeden seiner Schritte und werden für Untaten an seiner Stelle bestraft. Außerhalb der verbotenen Stadt entmachtet die Revolution den Kaiser, aber innerhalb der Palastmauern bleibt alles beim Alten. Mit 18 Jahren betritt Pu Yi zum ersten Mal die Außenwelt. Als Soldaten in die Verbotene Stadt eindringen, flüchtet er in die japanische Botschaft.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Der letzte Kaiser" verlosen wir zwei Kinotickets für den 01. Juli.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 29. Juni 2025.

Teilnahmebedingungen