Zum Heimkinostart am 29. Februar 2024 verlosen wir drei DVDs

Am 29. Februar 2024 erscheint das packende Historiendrama "Der Schatten von Caravaggio" über einen der größten Maler der Weltgeschichte! Der Film zeigt das Porträt eines Mannes voller Lebenslust und Widersprüche, ein Rebell und zeitloses Genie, dessen Schicksal in den Händen eines Spions mit finsteren Absichten liegt. Passend zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Italien 1600. Michelangelo Merisi (Riccardo Scamarcio), besser bekannt unter dem Namen Caravaggio, sorgt für Aufsehen in der Öffentlichkeit und zieht sich den Unmut der Behörden zu. Er sieht sich als Mann des Volkes, verachtet das Dogma, was Kunst sein darf und was nicht, was und wen man in seinen Heiligenbildern abbilden darf. Als Papst Paul V erfährt, dass Caravaggio für seine Gemälde Prostituierte, Diebe und Streuner als Modelle benutzt, schickt er seinen besten Geheimagenten los. Von seinen Recherchen wird es abhängen, ob Caravaggio für die Ermordung eines romantischen Rivalen zur Rechenschaft gezogen und zum Tode verurteilt wird.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Der Schatten von Caravaggio" verlosen wir drei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 17. März 2024.

Teilnahmebedingungen