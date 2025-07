Der weiße Hai

Zum Kino-Eventtag am 05. August 2025 verlosen wir zwei Filmplakate

Mit "Der weiße Hai" steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern und dieses Mal hat nicht nur der Film jede Menge Biss! Am 05. August kehrt Steven Spielbergs Kultfilm mit dem wohl legendärsten Hai aller Zeiten - aufwendig in 4K restauriert - zurück auf die große Leinwand! Passend zum Kino-Eventtag verlosen wir zwei Plakate. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Als sich die Gemeinde des Seebades Amity den Attacken eines mörderischen Weißen Hais ausgesetzt sieht, nehmen der örtliche Polizeichef (Roy Scheider), ein junger Meeresbiologe (Richard Dreyfuss) und ein in die Jahre gekommener Haifänger (Robert Shaw) die Herausforderung an, das Monster zu töten, bevor es wieder zuschlägt.

Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Der weiße Hai" verlosen wir zwei Filmplakate.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 10. August 2025.

Teilnahmebedingungen