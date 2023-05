Zum Heimkinostart am 05. Mai 2023 verlosen wir zwei 4K Ultra HD Blu-rays

Der Abschluss einer actiongeladenen Trilogie kommt mit einem Fall in die Heimkinos, der für James Knight persönlicher ist als jeder andere zuvor! In "Detective Knight: Independence" kehrt der unkonventionelle Cop ein letztes Mal an seinen Arbeitsplatz beim LAPD zurück und muss auf den Straßen von Los Angeles direkt erneut auf die Jagd nach einem hochgradig gefährlichen Verbrecher gehen. Zum Heimkinostart am 05. Mai 2023 verlosen wir zwei 4K Ultra HD Blu-rays. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Inhalt:

Detektiv James Knight muss während seiner Polizeischicht am amerikanischen Unabhängigkeitstag noch zu einem letzten Einsatz ausrücken. Doch dieser entwickelt sich schnell zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Ein Rettungssanitäter droht die Feierlichkeiten der Stadt zu gefährden und plant, verkleidet als Polizist, mit einer gestohlenen Waffe sowie einer Uniform einen brutalen Bankraub. Während der sich überschlagenden Ereignisse entführt der Verbrecher auch noch Knights Tochter Ally und macht diesen Fall für Knight so zur persönlichen Angelegenheit.

Mit knallharter Action, einer packenden Story und starken Charakteren stellt "Detective Knight: Independence" ein Muss für alle Fans der Hollywood-Legende Bruce Willis ("Armageddon - Das jüngste Gericht", "The Sixth Sense") dar, welcher erneut in der Hauptrolle des taffen Detective James Knight zu sehen ist! Noch dazu erweist sich der letzte Teil der Detective Knight-Reihe als passender Abschluss seiner Actionfilm-Karriere!

Die Regie übernahm auch beim dritten Teil der Trilogie Edward Drake ("Apex", "American Siege: Es gibt kein Entkommen"). Zudem kehren neben Willis auch Lochlyn Munro ("Peacemaker") und Jimmy Jean-Louis ("The Gray Man") in ihren Rollen zurück, während Jack Kilmer ("Lords of Chaos") und Willow Shields ("Die Tribute von Panem"-Reihe) den Cast erstmals ergänzen.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Detective Knight: Independence" verlosen wir zwei 4K Ultra HD Blu-rays.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 21. Mai 2023.

Teilnahmebedingungen