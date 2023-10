Zum Heimkinostart am 19. Oktober 2023 verlosen wir drei DVDs

Vom Louvre zum Buckingham Palace, von den Gossen von Paris zur Belagerung der Festung La Rochelle - in einem Königreich, das durch Religionskriege gespalten und von einer britischen Invasion bedroht ist, kreuzen eine Handvoll Männer und Frauen die Schwerter und binden ihr Schicksal an das Schicksal Frankreichs. Zum Heimkinostart von "Die drei Musketiere - D‘Artagnan" am 19. Oktober 2023 verlosen wir drei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!



Über den Film:



D'Artagnan, ein temperamentvoller junger Gascogner, kommt nach Paris und verbündet sich dort mit den drei Musketieren des Königs: Athos, Porthos und Aramis. Gemeinsam kämpfen sie gegen die dunklen Machenschaften des Kardinals Richelieu. Als sich D'Artagnan in Constance Bonacieux, Vertraute der Königin, verliebt, bringt er sich wirklich in Gefahr: Denn seine Leidenschaft treibt ihn direkt in die Fänge der ebenso geheimnisvollen wie gefährlichen Milady de Winter.

Das Autorenduo Alexandre de la Patellière und Matthieu Delaporte adaptiert den berühmtesten aller französischen Abenteuerromane leidenschaftlicher denn je fürs Heimkino!

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von Die drei Musketiere - D‘Artagnan" verlosen wir drei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 05. November 2023.

Teilnahmebedingungen