Das von Steven Spielberg inszenierte Coming-of-Age-Drama "Die Fabelmans" kommt in die Heimkinos und widmet sich nicht nur der Kraft der Fantasie, sondern auch dem Zauber des Filmemachens. Erzählt wird eine zeitlose Geschichte über Herzschmerz, Heilung sowie Hoffnung und der Vision eines kleinen Jungen, einmal Großes zu erreichen.

Über den Film:

Als der junge Sammy Fabelman zum ersten Mal einen Film auf der großen Leinwand sieht, lässt ihn die Faszination für bewegte Bilder nicht mehr los. Er beschließt, selbst Regisseur zu werden - eine Leidenschaft, die seinen Blick für die wahre Gefühlswelt seiner Mitmenschen schärft und Fassaden durchbricht, was einige tiefgreifende Konflikte aufbrodeln lässt …

Das zutiefst persönliche Biopic von Steven Spielberg ist eine Hommage an seine eigene Kindheit, in der er seine Liebe zum Kino entdeckt. Der Film wurde für 7 Oscars nominiert, darunter in den Kategorien Bester Film wie auch Beste Regie und stellt eine Zusammenarbeit mit den Stars Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle und Judd Hirsch dar.

