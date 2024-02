Zum Kinostart am 08. Februar 2024 verlosen wir 2x2 Kinofreikarten

Die Musical-Neuverfilmung "Die Farbe Lila" des gleichnamigen Romans ist ab dem 08. Februar 2024 mit Starbesetzung auf der großen Leinwand zu sehen! Thematisiert werden die sozialen Schwierigkeiten einer jungen afroamerikanischen Frau in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Warner Bros. Pictures erzählt hierbei außerdem die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft dreier Frauen, die das Schicksal untrennbar zusammengeschweißt hat.

Über den Film:

Celie Harris (Fantasia Barrino) lebt zusammen mit ihrer Schwester Nettie im amerikanischen Süden des beginnenden 20. Jahrhunderts. Bereits mit vierzehn Jahren wird sie von ihrem Vater vergewaltigt und anschließend an Albert "Mister" Johnson (Colman Domingo) verheiratet, der ihre geliebte Schwester aus dem Haus verbannt und ihr verbietet, sie jemals wiederzusehen. Während der folgenden Jahrzehnte in dieser gewaltvollen und gefühlskalten Ehe trifft Celie auf bemerkenswerte Frauen, deren eigene Geschichten alle auf unterschiedliche Weise mit der von Celie verwoben sind. Zu diesen gehört unter anderen die Sängerin Shug Avery (Taraji P. Henson), zu der sie - obwohl sie die Geliebte von "Mister" ist - eine Freundschaft entwickelt. Nach vielen Widrigkeiten ist es schließlich an der Zeit, dass die Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Regie bei dieser mutigen Neuauflage des beliebten Klassikers führte Blitz Bazawule ("Black Is King", "The Burial of Kojo"). Produziert wurde der Film von Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders und Quincy Jones.

