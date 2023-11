Zum Heimkinostart am 03. November 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

35 Jahre lang befolgte er in seinem Job alle Regeln. Doch in der letzten Nacht vor seiner Pensionierung gelten keine Regeln mehr - und so wird der letzte Einsatz für den überaus erfahrenen Polizeileutnant Franco Amore zu einem Alptraum, bei dem nicht nur sein Leben in höchster Gefahr schwebt. Regisseur Andrea di Stefano entführt mit dem italienischen Crime Thriller "Die letzte Nacht in Mailand" in die dunkle Unterwelt Italiens und lässt damit das europäischen Neo-Noir Kino grandios wiederaufleben!

Über den Film:

Der Polizeileutnant Franco Amore steht kurz vor seinem verdienten Ruhestand. In 35 Jahren hat er nicht einmal auf einen Menschen geschossen. Doch in der letzten Nacht vor seiner Pensionierung wird er noch einmal zu einem Tatort gerufen, an dem sein bester Freund und langjähriger Partner Dino bei einem Diamantenraub getötet wird. Ein Schicksalsschlag, der Amores Leben komplett auf den Kopf stellt. Plötzlich ist die Welt, wie er sie kannte, bedroht: seine Arbeit, seine Liebsten und sogar sein eigenes Leben. Diese Nacht - seine letzte Nacht - wird die schwierigste seiner ganzen Karriere.

Neben der erstklassigen Kameraarbeit von Guido Michelotti sticht ebenso die großartige und eindringliche Performance von Hauptdarsteller Pierfrancesco Favino ("Illuminati", "Padre Nostro") hervor.

Zum Heimkinostart von "Die letzte Nacht in Mailand"

