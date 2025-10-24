"Die Maus"-Adventskalender

Für eine spannende und lehrreiche Vorweihnachtszeit verlosen wir drei verschiedene "Die Maus"-Adventskalender von FRANZIS

"Die Maus"-Adventskalender von FRANZIS verbinden gemeinsame Familien-Momente mit kindgerechtem Knobelspaß. Für eine spannende und lehrreiche Vorweihnachtszeit verlosen wir je einen von drei verschiedenen "Die Maus"-Adventskalender von FRANZIS. Einfach unsere Preisfragen beantworten und mit etwas Glück gewinnen!

Das sind die Preise:

Escape Adventskalender mit der "Maus" im Wert von 34,95 Euro

Die Maus hat sich ins Mittelalter begeben, um auf Burg Schüttstein nach einem wertvollen Schatz zu suchen. Begleite die Maus auf ihrer geheimen Mission! Ein echter Knobelspaß für die Adventszeit!

Experimentier-Adventskalender mit der "Maus" im Wert von 34,95 Euro

Wer weiß eigentlich, wie Pflanzen trinken? Wie Tag und Nacht entstehen? Wie optische Täuschungen unser Gehirn austricksen? Und welche Geheimschrift verwendeten die alten Griechen? Das und mehr erforschen Kinder ab 7 Jahren in 24 spannenden und lustigen Experimenten.

Adventskalender "Die Maus" - Wer weiß mehr? im Wert von 19,99 Euro

Der geniale Adventsspaß für die ganze Familie! In diesem Adventskalender warten 24 spannende und lustige Fragen zu ganz alltäglichen Dingen.

Gewinnspiel

Gewinnspiel läuft bis zum 09. November 2025.

