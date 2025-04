Die purpurnen Flüsse

Zum Kino-Eventtag am 01. April 2025 verlosen wir zwei gerollte Plakate

Mit "Die Purpurnen Flüsse" steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern! Am 01. April kehrt die fesselnde Jagd nach einem mysteriösen Serienkiller - erstmalig in 4K restauriert - zurück auf die große Leinwand!



Über den Film:

In einer abgeschiedenen Universität hoch in den französischen Alpen verbreitet ein ebenso mysteriöser wie brutaler Serienmörder Angst und Schrecken. Bei den Ermittlungen kreuzen sich bald die Wege des schweigsamen Profi-Cops Pierre Niémans mit denen des jungen, hitzköpfigen Kommissars Max Kerkerian. An der Grenze des Todes und des ewigen Eises ergründen sie schließlich das Geheimnis der purpurnen Flüsse.

Mathieu Kassovitz‘ atemloser Thriller - hochkarätig besetzt mit Jean Reno und Vincent Cassel - begeisterte zu seiner Erstaufführung im Jahr 2000 weltweit das Publikum und setzte neue Maßstäbe für das Genre.



Gewinnspiel

Zum Best of Cinema Event-Release von "Die Purpurnen Flüsse" verlosen wir zwei gerollte Plakate.

Gewinnspiel läuft bis zum 13. April 2025.

Teilnahmebedingungen