Basierend auf der Bestseller-Reihe von Suzanne Collins begeisterten die "Die Tribute von Panem"-Kinofilme weltweit Millionen Fans. Nun erzählt "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" die Vorgeschichte der Welt von Panem und den Anfang der gefürchteten Hungerspiele. Zum Kinostart am 16. November 2023 verlosen wir zwei Fanpakete bestehend aus jeweils zwei Kinotickets, Buch zum Film sowie dem originalen Soundtrack.

Über den Film:

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus (Tom Blyth), lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Als er zum Mentor von Lucy Gray (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern…



"Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" wurde zu großen Teilen im Studio Babelsberg und an verschiedenen Locations in Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie in Polen gedreht. Regie führt, wie bei drei Filmen der "Panem"-Reihe, erneut Francis Lawrence.

