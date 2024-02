Zum Heimkinostart am 08. Februar 2024 verlosen wir drei DVDs

Mit zwei großen Stars aus Großbritannien in den Hauptrollen verfilmt Regisseurin Hettie Macdonald den Debütroman von Rachel Joyce, die zugleich das Drehbuch für die Filmadaption beisteuert! Das Drama "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" befasst sich mit der Geschichte eines Rentners, welcher über 1000 Kilometer zu einem Hospiz laufen will, um einer Freundin neuen Lebensmut zu schenken. Zum Heimkinostart am 08. Februar 2024 verlosen wir drei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Harold Fry (Jim Broadbent) war nie dazu bestimmt, ein Held zu sein. Unscheinbar und weit über 60 hat er sich damit abgefunden, still und leise im Hintergrund des Lebens zu verblassen, bis er eines Tages erfährt, dass seine alte Freundin Queenie im Sterben liegt. Harold schreibt ihr einen Brief, verlässt sein Haus, geht zum Postamt und hört nicht auf zu gehen. Aus heiterem Himmel beschließt er, einfach weiterzulaufen, bis zu dem 627 Meilen (1010 km) entfernten Hospiz. Von sich selbst überrascht und zur Verblüffung seiner Frau Maureen (Penelope Wilton) begibt sich Harold auf eine "Pilgerreise", in der Hoffnung Queenie zu retten. Doch wird er rechtzeitig bei ihr eintreffen? Für Harold beginnt das Abenteuer seines Lebens. Mit jedem Schritt befreit er sich von seinem alten Selbst und entdeckt die Wunder des Lebens neu.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" verlosen wir drei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 03. März 2024.

Teilnahmebedingungen