Wer hätte geahnt, dass der Traumurlaub auf einer Luxusyacht zu einem tödlichen Alptraum werden kann? Damit haben auch die drei jungen, schon lange befreundeten Paare, die eigentlich vor der Küste Italiens ihr Wiedersehen feiern wollten, sicher nicht gerechnet! Doch in dem nervenaufreibenden Survival-Thriller "Die Yacht - Ein mörderischer Trip" müssen sich die Freunde eben diesem Schicksal stellen, als sie hilflos auf offenem Meer von einem Psychopathen terrorisiert werden.

Drei junge Paare feiern ausgelassen ihr Wiedersehen auf einer Yacht vor der Küste Italiens, bis sie am nächsten Morgen entdecken, dass ihr Boot sabotiert wurde. Hilflos treiben sie auf offener See, ohne Trinkwasser oder Vorräte. Vor allem aber, ohne die Möglichkeit Hilfe zu holen! Flavio, der Kapitän, versucht seine verzweifelten Freunde zu beruhigen, obwohl er weiß, dass die Situation lebensbedrohlich ist. Als am Horizont endlich ein Schiff auftaucht, scheint die ersehnte Rettung nahe. Doch der mysteriöse Kapitän, der sich gleich darauf per Funk meldet, verfolgt einen mörderischen Plan. Ein dunkles Geheimnis aus ihrer gemeinsamen Jugend ist unvergessen - und ungesühnt. Flavio und seine Freunde müssen sich ihrer Schuld stellen. Ab jetzt kämpft jeder für sein eigenes Überleben …

"Die Yacht" legt von einem idyllischen Hafen an der Amalfiküste ab und begibt sich auf einen Horrortrip in dunkle Gewässer, in denen sich der italienische Horrorfilm-Regisseur Alessio Liguori ("In The Trap - Don't Let Evil In" oder "Shortcut") sichtlich wohl fühlt. Mit gekonntem Blick und psychologischem Geschick navigiert er die immer ausweglosere Fahrt auf offener See und demaskiert die sechs Reisenden, die alle ein dunkles Geheimnis aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit sich tragen. Seine Bootscrew besetzt Liguori mit bekannten Gesichtern aus dem italienischen und internationalen Film und Fernsehen, wie Marco Bocci, Filippo Nigro und Caterina Shulha.

