Digitale Codes für "Downton Abbey: Das große Finale"

Time to say goodbye …

Mit DOWNTON ABBEY: DAS GROSSE FINALE geht eine glanzvolle und zutiefst emotionale Ära zu Ende. Zum Heimkinostart von DOWNTON ABBEY: DAS GROSSE FINALE verlosen wir 2x einen digitalen Maxdome-Code zum Film! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Die 1930er-Jahre lassen ein neues Jahrzehnt anbrechen, das für Mary mit einem öffentlichen Skandal beginnt. Als die Familie noch dazu in finanzielle Schwierigkeiten gerät, sieht sich der gesamte Haushalt mit dem drohenden sozialen Abstieg konfrontiert. Die Crawleys und ihre Dienerschaft müssen sich auf Veränderungen einstellen und ein neues Kapitel aufschlagen, damit die nächste Generation Downton Abbey in die Zukunft führen kann.

Die vielfach prämierte Serie Downton Abbey, ausgezeichnet mit über 60 internationalen Preisen - darunter 15 Emmys, ein Golden Globe und drei BAFTA-Awards -, entwickelte sich zu einem weltweiten Kulturphänomen und begeisterte ein Millionenpublikum. Inszeniert von Regisseur Simon Curtis (Downton Abbey II: Eine neue Ära) nach einem Drehbuch von Oscar®-Preisträger Julian Fellowes (Gosford Park), bringt der dritte Film die Geschichten um die Bewohner von Downton Abbey zu einem krönenden Abschluss. Produziert wurde das große Finale von Gareth Neame (The Gilded Age), Julian Fellowes und Liz Trubridge (Lockerbie), die bereits die TV-Serie und die ersten beiden Filme als Produzent*innen begleiteten.

