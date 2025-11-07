Digitale Gutscheine für "SISU: Road to Revenge"

Zum Kinostart am 20. November verlosen wir 2x2 digitale Gutscheine für "SISU: Road to Revenge"

Die Fortsetzung des finnischen Kultfilms SISU setzt die Geschichte des unverwüstlichen Einzelkämpfers Aatami Korpi fort. SISU: ROAD TO REVENGE wurde von Jalmari Helander inszeniert, der auch für das Drehbuch verantwortlich ist. Passend dazu verlosen wir 2x2 digitale Gutscheine. Einfach unsere Preisfragen beantworten und gewinnen!

Über das Hörspiel:

Der wortkarge Einzelkämpfer Aatami Korpi kehrt nach dem Krieg an den Ort zurück, an dem seine Familie brutal ermordet wurde. Er zerlegt das zerstörte Haus und will es an einem sicheren Ort wieder aufbauen - als Zeichen der Erinnerung und Ehre. Doch der Kommandant der Roten Armee, der für das Massaker verantwortlich ist, taucht erneut auf. Es beginnt eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch Finnland, bei der Aatami alles daransetzt, seine Mission zu vollenden - mit unerschütterlicher Entschlossenheit und spektakulärer Action.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "SISU: Road to Revenge" am 20. November 2025 verlosen wir 2x2 digitale Gutscheine.

Gewinnspiel läuft bis zum 22. November 2025.

