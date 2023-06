Zum Kinostart am 15. Juni 2023 verlosen wir zwei Ausgaben des Buches "Ein Jahr voller Wunder"

Auf einer wahren Geschichte basierend, inspiriert der französische Film "Divertimento - Ein Orchester für alle" mit einer schönen Lektion über Mut, Offenheit und Toleranz. Zum Kinostart am 15. Juni 2023 verlosen wir zwei Ausgaben des Buches "Ein Jahr voller Wunder" von Clemency Burton-Hill im Wert von jeweils 26 Euro. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!



Über den Film:

Seit frühester Kindheit träumt Zahia Ziouani (Oulaya Amamra) davon, Dirigentin zu werden. Die hochbegabte Musikerin begeistert sich leidenschaftlich für die großen Orchesterklänge. Als Tochter einer algerischen Einwandererfamilie aus der Banlieu scheint dieses Ziel jedoch unerreichbar. Die Welt der klassischen Musik ist elitär und männerdominiert. Um sich am Dirigentenpult zu behaupten, braucht es neben herausragender Begabung mindestens genau so viel Mut und Ausdauer. So beginnt sie ein unglaubliches Vorhaben - die Gründung ihres eigenen Ensembles: Divertimento - ein Orchester für alle.

Zahia Ziouani, eine der wenigen Dirigentinnen weltweit, inspirierte den Musikfilm mit ihrer Geschichte. Der Film zeigt, dass es sich lohnt, entgegen aller äußerer Widerstände, für seine Passion zu kämpfen und lässt die Zuschauer in die faszinierende Welt der Klänge eintauchen. Neben einem ausgezeichneten jungen Ensemble, angeführt von César-Gewinnerin Oulaya Amamra, ist Niels Arestrup ("Schmetterling und Taucherglocke", "Rückkehr nach Montauk") in der Rolle des Celibidache zu sehen. Regie führt Marie-Castille Mention-Schaar ("Die Schüler der Madame Anne").

