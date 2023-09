Zum Kinostart am 12. Oktober 2023 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Verletzlich und kraftvoll zugleich! Caleb Landry Jones spielt in dem Drama "Dogman" den vom Leben gezeichneten Douglas, der durch die bedingungslose Liebe seiner Hunde dort aufgefangen wird, wo das Menschliche versagt.

Über den Film:

Bei einer Verkehrskontrolle wird Douglas, auch Doug genannt, blutverschmiert und im Abendkleid am Steuer eines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen. Beim Verhör auf der Polizeiwache berichtet er über Ereignisse, die so schockierend sind, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengen...

Der unter anderem mit einem César ausgezeichnete Erfolgsregisseur Luc Besson ("Léon - Der Profi", "Das Fünfte Element") blickt in spektakulär bebilderte Abgründe und erzählt mit "Dogman" die Geschichte eines unberechenbaren Außenseiters, der den Glauben an das Gute in den Menschen aufgegeben hat und in der Gesellschaft von Tieren die eigene Rettung findet. Caleb Landry Jones ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") der 2021 bei den 74. Internationalen Filmfestspielen von Cannes für seine Hauptrolle in Justin Kurzels "Nitram" als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, brilliert erneut in einer preisverdächtigen Hauptrolle.

