Mit viel Humor erzählt die auf einer unglaublichen, verrückten und gleichzeitig wahren Geschichte beruhende Komödie "Dumb Money - Schnelles Geld", wie Paul Dano als Normalo den Aktienmarkt auf den Kopf stellt, nachdem er online über den Kauf der eigentlich nicht gewinnbringende GameStop-Aktie berichtet!

Über den Film:

Keith Gill (Paul Dano) ist Finanzmarktanalyst und dreht zu diesem Thema auch Youtube-Videos. So weit, so unscheinbar - bis zu dem Tag, an dem er alle seine Ersparnisse in die strauchelnde Aktie von Gamestop steckt. Im Zeitalter digitaler Vertriebswege scheinen die Tage der Videospielkette zwar gezählt, aber Gill glaubt trotzdem, dass das Unternehmen an der Börse massiv unterbewertet ist. Das lässt er auch seine Follower*innen und Abonnent*innen wissen - und die tun es ihm mit ihrem Geld gleich. Die Folge: die Gamestop-Aktie geht durch die Decke und die auf den Niedergang des Konzerns spekulierenden Hedgefonds fahren mit Vollgas gegen die Wand. Deren Manager Gabe Plotkin (Seth Rogen), Steve Cohen (Vincent D'Onofrio) und Ken Griffin (Nick Offerman) müssend dabei zusehen, wir ihre milliardenschweren Fonds auseinanderbröckeln und sie plötzlich ganz nah am Abgrund stehen. Doch so leicht wollen sich die Finanzhaie im Kampf gegen ein paar Internetspekulant*innen nicht geschlagen geben und um den Siegeszug der Finanz-Amateure zu beenden, schlagen die Milliardäre der Wall Street zurück!

Sensationell bis in die Nebenrollen besetzt, brillieren Paul Dano ("The Batman"), Pete Davidson ("The King of Staten Island"), America Ferrera ("Barbie"), Shailene Woodley ("Big Little Lies"), Dane DeHaan ("Oppenheimer"), Seth Rogen ("The Fabelmans"), Sebastian Stan ("Avengers: Endgame"), Vincent D'Onofrio ("Hawkeye") u.v.m. Regie führte Craig Gillespie ("I, Tonya", "Pam & Tommy").

