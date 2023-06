Zum Heimkinostart am 15. Juni 2023 verlosen wir zwei 4K Ultra HD Blu-rays

Den umwerfend komischen und actiongeladenen Blockbuster "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" gibt es jetzt als episches Fantasy-Abenteuer für Zuhause!

Zum Inhalt:

Gibt es Ehre unter Dieben? Diese Frage stellt sich unser ungewöhnlicher Held, der musikalische Langfinger Edgin (Chris Pine), ganz sicher nicht. Unterstützt von einem Team aus Außenseitern mit ungewöhnlichen Talenten bricht er zu einem gewaltigen Abenteuer auf: Barbarin Holga (Michelle Rodriguez), Zauberer Simon (Justice Smith), Druidin Doric (Sophia Lillis) und Paladin Xenk (Regé-Jean Page) könnten hierbei nicht unterschiedlicher sein. Als Gegenspieler hat sich der gerissene Forge (Hugh Grant) in Position gebracht. Das gemeinsame Ziel aller Parteien: eine verlorene magische Reliquie wiederzubeschaffen. Doch die Dinge gehen natürlich gewaltig schief, als sich die Grenzgänger mit den falschen Leuten anlegen. Aber wo keine Ehre, da auch keine Regeln. Eine gefährliche Reise durch die Vergessenen Reiche wartet, bei der die ungleiche Bande ihr Leben aufs Spiel setzt, voller Magie und Fabelwesen, die an jeder Ecke lauern. Und was auch immer sie erwartet, sie werden bereit sein. Vielleicht.

Für echte Filmmagie sorgt das Filmemacher-Duo John Francis Daley und Jonathan Goldstein ("Kill The Boss", "Spider-Man: Homecoming"), die das Drehbuch geschrieben und die Regie übernommen haben.

Zum Heimkinostart von "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben"

