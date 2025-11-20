Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Afterburn
Afterburn
Gewinnspiele
DVD und Blu-ray für "Afterburn"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Afterburn" am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jake ist ein Schatzsucher mit einem außergwöhnlichen Auftrag. Er soll das wohl bekannteste Gemälde der Welt aufspüren: die Mona Lisa. Doch dafür bricht er nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, in den Louvre ein. In der Welt von "Afterburn" sind große Teile des Planeten zerstört und im postapokalyptischen Frankreich herrscht nun ein gefährlicher Warlord. Passend zum Heimkinostart am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

 

Über den Film:

Nachdem eine gewaltige Sonneneruption in der östlichen Hemisphäre der Erde eine flächendeckende Zerstörung hinterließ, blieben in Europa Gegenstände von großem Wert verschollen zurück. In dieser postapokalyptischen Welt begibt sich der wortkarge Schatzsucher und ehemalige Soldat Jake auf die Suche nach verbliebenen, wertvollen Objekten aus der alten Welt, um sie für seinen mächtigen Klienten, König August, zu bergen. Bei Jakes aktueller Mission tut er sich mit der Freiheitskämpferin Drea zusammen - und es geht dabei um nichts weniger, als die Mona Lisa. Es wird angenommen, dass diese sich in einem unbekannten Tresor im von Kämpfen zerrütteten Frankreich befindet, das von einem brutalen Warlord beherrscht wird. Aber Drea und Jake sind nicht die Einzigen, die auf der Suche nach ihr sind…

 

 

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

