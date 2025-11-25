Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
DVD und Blu-ray für "Conjuring 4- Das letzte Kapitel"
Zum Heimkinostart von "Conjuring 4- Das letzte Kapite" am 4. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Für ihren letzten Fall schlüpfen Vera Farmiga und Patrick Wilson noch einmal in die Rollen der legendären paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren. An ihrer Seite spielen Mia Tomlinson als Tochter Judy Warren und Ben Hardy als deren Freund Tony Spera. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 194 Millionen US-Dollar legte "Conjuring 4- Das letzte Kapitel" den erfolgreichsten Horror-Start aller Zeiten hin und markiert den bisherigen Höhepunkt des gefeierten "Conjuring"-Universums. Zum Heimkinostart am 4. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen. 

 

Über den Film:

"Conjuring 4: Das letzte Kapitel" markiert den letzten Auftritt von Patrick Wilson und Vera Farmiga als Ed und Lorraine Warren. Der Film ist inspiriert von dem erschütternden wahren Spukfall rund um die Familie Smurl: Im Mittelpunkt steht ein zunächst beschaulicher Haushalt in Pennsylvania, der sich allmählich in den Schauplatz erbarmungsloser übernatürlicher Attacken verwandelt. Schon bald wird deutlich, dass nicht alle Beteiligten die Begegnung mit dem Grauen unversehrt überstehen werden.

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025

