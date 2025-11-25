DVD und Blu-ray für "The Strangers- Chapter 2"

Zum Heimkinostart von "The Strangers- Chapter 2" am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Über den Film:
Nur mit viel Glück hat Maya ihre erste, grauenvolle Begegnung mit Scarecrow, Dollface und Pin-Up Girl überlebt. Doch auch im Krankenhaus ist sie vor ihnen nicht sicher. Als die drei Mörder bemerken, dass Maya erfolgreich entkommen ist, setzen sie ihre Jagd auf sie gnadenlos fort.
THE STRANGERS sind zurück - brutaler und unerbittlicher denn je. Als sie erfahren, dass eines ihrer Opfer, Maya (Madelaine Petsch), noch lebt, kehren sie zurück, um zu vollenden, was sie begonnen haben. Da Maya nirgendwohin fliehen und niemandem vertrauen kann, muss sie ein weiteres schreckliches Kapitel des Terrors überstehen, während THE STRANGERS - getrieben von einem sinnlosen, unaufhörlichen Ziel - sie verfolgen und bereit sind, jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt…
Gewinnspiel
Gewinnspiel läuft bis zum 7. Dezember 2025