  • DVD und Blu-ray für "The Strangers- Chapter 2"

The Strangers- Chapter 2
The Strangers- Chapter 2 Bild: © 2025 LEONINE Studios
The Strangers- Chapter 2
The Strangers- Chapter 2 Bild: © 2025 LEONINE Studios
Gewinnspiele
DVD und Blu-ray für "The Strangers- Chapter 2"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "The Strangers- Chapter 2" am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

"The Strangers- Chapter2" ist der langersehnte, zweite Teil zu der geplanten Trilogie, die das beliebte Horror-Franchise rund um die drei seltsamen Fremden, die unschuldige Hausbewohner terrorisieren und ermorden, wiederbelebt. Inhaltlich schließt der zweite Film dabei nahtlos an die Ereignisse aus "The Strangers- Chapter 1" an und wird so zum absoluten Must-see für alle Fans der Horrorfilm-Reihe. Die Hauptrolle übernimmt dabei erneut Madelaine Petsch. An ihrer Seite ist u.a. Gabriel Basso zu sehen. Zum Heimkinostart am 5. Dezember verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Nur mit viel Glück hat Maya ihre erste, grauenvolle Begegnung mit Scarecrow, Dollface und Pin-Up Girl überlebt. Doch auch im Krankenhaus ist sie vor ihnen nicht sicher. Als die drei Mörder bemerken, dass Maya erfolgreich entkommen ist, setzen sie ihre Jagd auf sie gnadenlos fort.

THE STRANGERS sind zurück - brutaler und unerbittlicher denn je. Als sie erfahren, dass eines ihrer Opfer, Maya (Madelaine Petsch), noch lebt, kehren sie zurück, um zu vollenden, was sie begonnen haben. Da Maya nirgendwohin fliehen und niemandem vertrauen kann, muss sie ein weiteres schreckliches Kapitel des Terrors überstehen, während THE STRANGERS - getrieben von einem sinnlosen, unaufhörlichen Ziel - sie verfolgen und bereit sind, jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt…

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "The Strangers- Chapter 2"" am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 7. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

