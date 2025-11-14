DVD und Blu-ray zu "Die Rosenschlacht"

Bereit für den erbittertsten Rosenkrieg der Neuzeit? Unterstützt von einem hochkarätigen Ensemble um Kate McKinnon, Andy Samberg und Allison Janney entfaltet sich ein köstlich böses Duell, das zeigt: In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Der Kinohit "Die Rosenschlacht" feiert seinen Heimkinostart am 21. November 2025. Passend dazu verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray- Einfach unser Bildpaare- Rätsel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch in den Hauptrollen inszeniert Regisseur Jay Roach eine bitterböse Komödie über Liebe, Macht und Rache. Mit viel Witz und treffsicherem Timing verbindet der Film pointierte Dialoge mit messerscharfer Situationskomik. Inspiriert von Warren Adlers Bestseller wird der Klassiker "Der Rosenkrieg" neu interpretiert - scharfzüngig, elegant und herrlich kompromisslos.

Für das Bilderbuchehepaar Ivy und Theo scheint das Leben wunderbar leicht zu sein: erfolgreiche Karrieren, eine liebevolle Ehe, großartige Kinder. Doch hinter der Fassade ihres vermeintlich perfekten Lebens braut sich ein Sturm zusammen. Als Theos Karriere einen empfindlichen Knick erleidet, nimmt Ivys hingegen steil an Fahrt auf. Zwischen den beiden entzündet sich ein explosives Feuerwerk aus harter Konkurrenz und versteckten Ressentiments.

