Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Rosenschlacht
Die Rosenschlacht Bild: © 2025 LEONINE Studios
Die Rosenschlacht
Die Rosenschlacht Bild: © 2025 LEONINE Studios
Gewinnspiele
DVD und Blu-ray zu "Die Rosenschlacht"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Die Rosenschlacht" am 21. November verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Bereit für den erbittertsten Rosenkrieg der Neuzeit? Unterstützt von einem hochkarätigen Ensemble um Kate McKinnon, Andy Samberg und Allison Janney entfaltet sich ein köstlich böses Duell, das zeigt: In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Der Kinohit "Die Rosenschlacht" feiert seinen Heimkinostart am 21. November 2025. Passend dazu verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray- Einfach unser Bildpaare- Rätsel lösen und gewinnen! 

 

Über den Film:

 

Mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch in den Hauptrollen inszeniert Regisseur Jay Roach eine bitterböse Komödie über Liebe, Macht und Rache. Mit viel Witz und treffsicherem Timing verbindet der Film pointierte Dialoge mit messerscharfer Situationskomik. Inspiriert von Warren Adlers Bestseller wird der Klassiker "Der Rosenkrieg" neu interpretiert - scharfzüngig, elegant und herrlich kompromisslos.

Für das Bilderbuchehepaar Ivy und Theo scheint das Leben wunderbar leicht zu sein: erfolgreiche Karrieren, eine liebevolle Ehe, großartige Kinder. Doch hinter der Fassade ihres vermeintlich perfekten Lebens braut sich ein Sturm zusammen. Als Theos Karriere einen empfindlichen Knick erleidet, nimmt Ivys hingegen steil an Fahrt auf. Zwischen den beiden entzündet sich ein explosives Feuerwerk aus harter Konkurrenz und versteckten Ressentiments.

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Die Rosenschlacht" am 21. November 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. 

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 22. November 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
1 min.
Blu-ray und DVD zu "Together - Unzertrennlich"
Together - Unzertrennlich
Zum Heimkinostart von "Together - Unzertrennlich" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
27.10.2025
1 min.
Blu-ray und DVD zu "Weapons - Die Stunde des Verschwindens"
Weapons- Die Stunde des Verschwindens
Zum Heimkinostart der Horrorsensation "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" am 30. Oktober 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD
Agentur (Gewinnspiel)
13:00 Uhr
3 min.
Studie: ChatGPT und andere Tools Alltagswerkzeug für Jugend
Mit Abstand am häufigsten nutzen Jugendliche den KI-Chatbot ChatGPT des Betreibers OpenAI.(Illustration)
Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag Jugendlicher kaum noch wegzudenken. Warum laut Studie gerade ChatGPT und Co. beim Lernen und in der Schule eine wichtige Rolle spielen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
Mehr Artikel