DVDs für "Bride Hard"

Zum Heimkinostart von "Bride Hard" am 21. November verlosen wir drei DVDs.

"Bride Hard" ist eine Actionkomödie, in der die Geheimagentin Sam Trauzeugin für ihre beste Freundin Betsy sein soll. Während der Hochzeit wird die Party von Söldnern überfallen, die die Gäste als Geiseln nehmen. Sam muss daraufhin ihr Doppelleben offenbaren und ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Hochzeitsgäste zu retten. Passend zum Heimkinostart am 21. November 2025 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

Die goldene Regel lautet: Vermische niemals Berufliches mit Privatem. Kein Problem für die knallharte Undercover-CIA-Agentin Sam!

Doch dann wird sie mit einer der schwierigsten Missionen überhaupt beauftragt: Sie soll die Trauzeugin ihrer besten Kindheitsfreundin Betsy sein. Weit außerhalb ihrer Komfortzone gerissen, kann Sam ihre Fassade als zuverlässige Freundin kaum aufrechterhalten, nicht einmal am Tag der extravaganten Hochzeit. Und was könnte schlimmer sein als drei Brautjungfern, die jeden ihrer Schritte verurteilen? Aber als eine Gruppe von Söldnern plötzlich die superreichen Hochzeitsgäste als Geiseln nimmt, liegt das Schicksal in Sams Händen: Sie muss tun, was keine der Brautjungfern je könnte - den Kampf gegen jeden aufnehmen, der den wichtigsten Tag im Leben ihrer besten Freundin ruinieren will.

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025.

