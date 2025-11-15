Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bride Hard
Bride Hard Bild: © 2025 LEONINE Studios
Bride Hard
Bride Hard Bild: © 2025 LEONINE Studios
Gewinnspiele
DVDs für "Bride Hard"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Bride Hard" am 21. November verlosen wir drei DVDs.

"Bride Hard" ist eine Actionkomödie, in der die Geheimagentin Sam Trauzeugin für ihre beste Freundin Betsy sein soll. Während der Hochzeit wird die Party von Söldnern überfallen, die die Gäste als Geiseln nehmen. Sam muss daraufhin ihr Doppelleben offenbaren und ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Hochzeitsgäste zu retten. Passend zum Heimkinostart am 21. November 2025 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen! 

 

Über den Film:

Die goldene Regel lautet: Vermische niemals Berufliches mit Privatem. Kein Problem für die knallharte Undercover-CIA-Agentin Sam!

Doch dann wird sie mit einer der schwierigsten Missionen überhaupt beauftragt: Sie soll die Trauzeugin ihrer besten Kindheitsfreundin Betsy sein. Weit außerhalb ihrer Komfortzone gerissen, kann Sam ihre Fassade als zuverlässige Freundin kaum aufrechterhalten, nicht einmal am Tag der extravaganten Hochzeit. Und was könnte schlimmer sein als drei Brautjungfern, die jeden ihrer Schritte verurteilen? Aber als eine Gruppe von Söldnern plötzlich die superreichen Hochzeitsgäste als Geiseln nimmt, liegt das Schicksal in Sams Händen: Sie muss tun, was keine der Brautjungfern je könnte - den Kampf gegen jeden aufnehmen, der den wichtigsten Tag im Leben ihrer besten Freundin ruinieren will.

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Bride Hard" am 21. November 2025 verlosen wir drei DVDs. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
2 min.
DVDs zu "London Calling"
London Calling
Zum Heimkinostart von "London Calling" ab dem 7. November verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
14.11.2025
2 min.
DVD und Blu-ray zu "Die Rosenschlacht"
Die Rosenschlacht
Zum Heimkinostart von "Die Rosenschlacht" am 21. November verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel