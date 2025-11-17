Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Dangerous Animals Bild: © 2025 LEONINE Studios
Dangerous Animals Bild: © 2025 LEONINE Studios
Gewinnspiele
DVDs für "Dangerous Animals"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart am 5. Dezember 2025 von "Dangerous Animals" verlosen wir drei DVDs

Ein wahnsinniger Serienkiller. Ein blutdurstiger Haifischschwarm. Und kein Entkommen! "Dangerous Animals" liefert knallharten Haihorror gepaart mit packender Survival-Action und erscheint am 05. Dezember 2025 im Heimkino. Erzählt wird die Geschichte der rebellischen Surferin Zephyr, die auf hoher See in die Fänge des hai-besessenen Serienkillers Tucker gerät und auf dessen Boot um ihr Leben kämpfen muss. Zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Rätsel lösen und gewinnen!

 

Über den Film:

Zephyr (Hassie Harrison), eine Surferin mit schwieriger Vergangenheit, will an Australiens Goldküste eigentlich für sich bleiben. Nur für Moses (Josh Heuston) scheint sie nach einer romantischen Nacht etwas übrig zu haben. Um sich nicht ihren Gefühlen stellen zu müssen, macht sie sich auf zur nächsten Welle. Dabei gerät sie in die Fänge von Hai-Fanatiker und Serienmörder Tucker (Jai Courtney). Gefangen auf seinem Boot kämpft Zephyr verzweifelt um ihr Leben. Und muss sich dabei nicht nur ihrer Angst vor Haien, sondern auchdem wahren Monster stellen: dem Menschen.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 5. Dezember 2025 von "Dangerous Animals" verlosen wir drei DVDs. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Dezember 2025. 

Teilnahmebedingungen

