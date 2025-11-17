DVDs für "Dangerous Animals"

Ein wahnsinniger Serienkiller. Ein blutdurstiger Haifischschwarm. Und kein Entkommen! "Dangerous Animals" liefert knallharten Haihorror gepaart mit packender Survival-Action und erscheint am 05. Dezember 2025 im Heimkino. Erzählt wird die Geschichte der rebellischen Surferin Zephyr, die auf hoher See in die Fänge des hai-besessenen Serienkillers Tucker gerät und auf dessen Boot um ihr Leben kämpfen muss. Zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Rätsel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Zephyr (Hassie Harrison), eine Surferin mit schwieriger Vergangenheit, will an Australiens Goldküste eigentlich für sich bleiben. Nur für Moses (Josh Heuston) scheint sie nach einer romantischen Nacht etwas übrig zu haben. Um sich nicht ihren Gefühlen stellen zu müssen, macht sie sich auf zur nächsten Welle. Dabei gerät sie in die Fänge von Hai-Fanatiker und Serienmörder Tucker (Jai Courtney). Gefangen auf seinem Boot kämpft Zephyr verzweifelt um ihr Leben. Und muss sich dabei nicht nur ihrer Angst vor Haien, sondern auchdem wahren Monster stellen: dem Menschen.

