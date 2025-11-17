Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mädchen Mädchen
Mädchen Mädchen Bild: © 2025 LEONINE Studios
Gewinnspiele
DVDs für "Mädchen Mädchen"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart am 21. November 2025 von "Mädchen Mädchen" verlosen wir drei DVDs

Drei beste Freundinnen (Inken, Vicky und Lena) haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen endlich ihren ersten Orgasmus erleben. Der Film handelt von Freundschaft, Gefühlschaos, Liebe und Lust. Der Film ist ein Remake der gleichnamigen Komödie aus dem Jahr 2001, jedoch mit einer neuen Besetzung und einer moderneren, diverseren Ausrichtung, die sich an die heutige Gen Z richtet. Passend zum Heimkinostart von "Mädchen Mädchen" am 21. November 2025 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

 

Über den Film:

Die drei besten Freundinnen Inken, Vicky und Lena haben zwar alle einen ganz eigenen Kopf, jedoch dasselbe Ziel: Sie wollen endlich ihren ersten Orgasmus erleben! Während Inken ihrer ach so perfekten Erzfeindin Cheyenne nacheifert und vergeblich auf den ersten Höhepunkt mit Freund Tim wartet, sammelt Lena langsam Mut, um ihren Crush Nick anzusprechen. Auch Vicky will endlich kommen, holt sich anstelle eines Orgasmus aber erstmal einen Vaginalpilz. Doch damit nicht genug: Inkens bester Freund Flin hat langsam keine Lust mehr auf die Friendzone, Vater Gero startet in eigene romantische Abenteuer und intime Geheimnisse stellen die Freundschaft der drei Mädels auf eine harte Probe. Mitten im Gefühlschaos wird ausgerechnet ein Fahrrad für Inken unerwartet zum Game Changer…

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 21. November 2025 von "Mädchen Mädchen" verlosen wir drei DVDs. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 7. Dezember 2025. 

Teilnahmebedingungen

