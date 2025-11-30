Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
The Holy Trinity
The Holy Trinity Bild: © 2025 LEONINE Studios
The Holy Trinity
The Holy Trinity Bild: © 2025 LEONINE Studios
Gewinnspiele
DVDs für "The Holy Trinity"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 12. Dezember 2025 von "The Holy Trinity" verlosen wir drei DVDs

Kurz vor der Hinrichtung seines Vaters, Isaac Broadway, wird dessen entfremdeter Sohn Henry mit der Aufgabe betraut, den Mann zu töten, der ihm ein Verbrechen anhängt, das er nicht begangen hat. Die Handlung dreht sich um die Geheimnisse der Stadt, die sich um den Tod des alten Sheriffs und eine einheimische Frau namens Running Cub drehen. Passend zum Heimkinostart am 12. Dezember 2025 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

Zum Inhalt:

Der Wilde Westen in den 1870er-Jahren: Der verurteilte Isaac Broadway wird gehängt. Kurz vor seinem Tod ruft er seinem Sohn Henry zu, er solle jenen Mann töten, der ihm ein Verbrechen angehängt hat, dass er nicht begangen habe. Daraufhin reist Henry mit seinem Racheplan in die abgelegene Stadt Trinity, wo er Zeuge des Showdowns zwischen Sheriff Gabriel und Revolverheld Christopher wird … 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 12. Dezember 2025 von "The Holy Trinity" verlosen wir drei DVDs

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 12. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
DVDs für "Dangerous Animals"
Dangerous Animals
Zum Heimkinostart am 5. Dezember 2025 von "Dangerous Animals" verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
25.11.2025
2 min.
DVD und Blu-ray für "The Strangers- Chapter 2"
The Strangers- Chapter 2
Zum Heimkinostart von "The Strangers- Chapter 2" am 5. Dezember 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel