DVDs für "The Holy Trinity"

Zum Heimkinostart am 12. Dezember 2025 von "The Holy Trinity" verlosen wir drei DVDs

Kurz vor der Hinrichtung seines Vaters, Isaac Broadway, wird dessen entfremdeter Sohn Henry mit der Aufgabe betraut, den Mann zu töten, der ihm ein Verbrechen anhängt, das er nicht begangen hat. Die Handlung dreht sich um die Geheimnisse der Stadt, die sich um den Tod des alten Sheriffs und eine einheimische Frau namens Running Cub drehen. Passend zum Heimkinostart am 12. Dezember 2025 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

Zum Inhalt:

Der Wilde Westen in den 1870er-Jahren: Der verurteilte Isaac Broadway wird gehängt. Kurz vor seinem Tod ruft er seinem Sohn Henry zu, er solle jenen Mann töten, der ihm ein Verbrechen angehängt hat, dass er nicht begangen habe. Daraufhin reist Henry mit seinem Racheplan in die abgelegene Stadt Trinity, wo er Zeuge des Showdowns zwischen Sheriff Gabriel und Revolverheld Christopher wird …

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 12. Dezember 2025 von "The Holy Trinity" verlosen wir drei DVDs

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 12. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen