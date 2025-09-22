DVDs von "Code 3"

Die rasante Actioncomedy "Code 3" begleitet einen völlig überarbeiteten Rettungssanitäter in einem System am Limit - in einer Rolle zwischen bitterer Realität und schwarzem Humor. Zum Heimkinostart am 25. September 2025 verlosen wir 3 DVDs.

Über den Film:

Der brillante, aber vollkommen ausgebrannte Notfallsanitäter Randy hat endlich einen neuen Job gefunden: Ein gemütliches Büro, geregelte Arbeitszeiten, eine echte Mittagspause und vor allem mehr als den Mindestlohn als Bezahlung. Doch bevor er den alten Job endgültig an den Nagel hängen kann, müssen er und sein Kollege Mike noch eine letzte 24h-Schicht auf den Straßen von Los Angeles meistern. Neben dem normalen Wahnsinn drückt seine Chefin ihm auch noch Jessica aufs Auge - eine Studentin, deren unerschütterlicher Optimismus so gar nicht mehr in Randys zynische Welt passt. Arrogante Oberärzte, abgedrehte Patienten und eine lange Nacht warten auf sie.

Gewinnspiel läuft bis zum 12. Oktober 2025.

