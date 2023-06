DVDs von "Des"

Zur Veröffentlichung am 16. Juni 2023 verlosen wir zwei DVDs

Das auf wahren Begebenheiten beruhende Kriminaldrama "Des" befasst sich mit einem der berüchtigtsten Serienmörder in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Zur Veröffentlichung der dreiteiligen Krimi-Serie am 16. Juni 2023 verlosen wir zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über die Serie:

Dennis Nilsen (David Tennant), bekannt als der ' freundliche Mörder', war ein lokaler Beamter, der fünf Jahre lang Jungen und Männer ermordete, denen er zwischen 1978 und 1983 auf den Straßen von Soho begegnete. Er freundete sich mit den Männern an, bevor er ihnen abends eine Mahlzeit und Übernachtung in seiner Wohnung im Norden Londons anbot. Seine Opfer waren häufig obdachlos oder lebten abseits der Gesellschaft, nachdem sie durch die sozialen Raster der 1980er Jahre gefallen und daher dankbar für die scheinbare Großzügigkeit eines Fremden waren. 1983 entdeckten Handwerker, dass das Abflussrohr eines Mietshauses durch menschliche Überreste verstopft war, woraufhin die Polizei ermittelte. Als Nielsen am 9. Februar 1983 endlich gefasst wurde, hatte er insgesamt fünfzehn Männer im Laufe von fünf Jahren getötet, was ihn zu einem der Serienmörder mit den meisten Opfern Großbritanniens zu dieser Zeit macht. Da er sich nicht an alle Namen seiner Opfer erinnerte, leitete die Polizei eine der größten Fahndungen Großbritanniens ein - diesmal jedoch nicht auf der Suche nach dem Mörder, sondern den Ermordeten.

Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung von "Des" verlosen wir zwei DVDs der Serie.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 02. Juli 2023.

Teilnahmebedingungen