Ellis Staffel 1
Ellis Staffel 1 Bild: © Edel Motion
Ellis Staffel 1
Ellis Staffel 1 Bild: © Edel Motion
Gewinnspiele
DVDs von "Ellis Staffel 1"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart am 29. August 2025 verlosen wir zwei DVDs

Edel Motion veröffentlicht am 29. August 2025 die erste Staffel der britischen Krimiserie Ellis auf DVD. Zum Heimkinostart verlosen wir zwei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über die Serie: 

Die drei in sich abgeschlossenen Folgen der ersten Staffel von Ellis behandeln hochbrisante Themen wie Rassismus, Misogynie, Sexismus, Mobbing, Kindesmissbrauch, Vertuschung bei der Polizei oder übergriffige, distanzlose Online-Amateur-Schnüffler.

Die Serie zeigt, wie Ellis als Frau und "Person of Colour" mit Misstrauen und Ablehnung zu kämpfen hat, sowohl innerhalb der Polizei als auch im Umgang mit den Verdächtigen und den Familien der Opfer. Als schwarze Frau mittleren Alters ist Ellis aber daran gewöhnt, unterschätzt oder sogar ignoriert zu werden. Jedoch gelingt es ihr, mit Expertise und psychologischen Tricks ihre Führungsrolle zu etablieren und zu behaupten.

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Ellis Staffel 1" verlosen wir 2 DVDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 14. September 2025.

Teilnahmebedingungen

   

