Hundslinger Hochzeit
Hundslinger Hochzeit Bild: © Stonewood Film
Hundslinger Hochzeit
Hundslinger Hochzeit Bild: © Stonewood Film
Gewinnspiele
DVDs von "Hundslinger Hochzeit"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir drei DVDs

Der Überraschungs-Hit im Kino jetzt auf DVD! Am 02. Oktober 2025 erscheint "Hundslinger Hochzeit" in den Heimkinos. Die charmante Independent-Komödie spielt in einem fiktiven, herrlich skurrilen Mikrokosmos voller authentisch bayerischer Dorfbewohner. Der Film war in Bayern ein echter Überraschungserfolg und ist ein Muss für Fans der Eberhofer-Krimis. Passend zum Heimkinostart verlosen wir 3 DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Ein Todesfall und zwei konkurrierende Wirtshäuser gefährden den Dorffrieden im bis dahin idyllischen Ort Hundsling in der Oberpfalz. Magdalena (Christina Baumer), die Tochter aus der Wirtsstube "Rosi", kehrt zur Beerdigung ihrer Mutter in ihr Heimatdorf zurück. Ihr Vater Xaver (Walter Schuster) ist völlig überfordert mit dem Familienbetrieb und leidet unter dem zweiten Wirtshaus, der Gaststätte "Casa Toni". Magdalena schmiedet einen Plan, um die Konkurrenz auszuschalten. Doch daraufhin entbrennt im Dorf ein heftiger Streit. Als sich die Fronten verhärten, wird klar, so geht es nicht weiter. Und dann sorgt auch noch die Liebe unerwartet für Überraschungen…

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Hundslinger Hochzeit" verlosen wir 3 DVDs.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 12. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

 

