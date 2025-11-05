DVDs zu "Leonora im Morgenlicht"

Der Film "Leonora im Morgenlicht" erzählt die bewegende Lebensgeschichte der britischen Surrealistin Leonora Carrington, die in den 1930er Jahren mit gesellschaftlichen Konventionen bricht und sich der avantgardistischen Kunstbewegung anschließt Zum Heimkinostart verlosen wir zwei DVDs zum Film! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Der Film erzählt die bewegende Geschichte der britischen Künstlerin Leonora Carrington, die sich in den 1930er Jahren der surrealistischen Bewegung anschließt. In Paris trifft sie auf Künstler wie Salvador Dalí und André Breton und verliebt sich leidenschaftlich in Max Ernst. Die Beziehung und der Krieg führen sie in eine persönliche Krise, doch in Mexiko findet sie schließlich Freiheit und ihre eigene künstlerische Stimme. Basierend auf dem Roman Frau des Windes von Elena Poniatowska, zeigt der Film Leonoras Weg zwischen Kunst, Liebe und Selbstfindung.

Der Film von Regie-Duo Thor Klein und Lena Vurma basiert auf dem Bestseller "Leonora" von Elena Poniatowska, der in Deutschland unter dem Titel "Frau des Windes" erschienen ist.

