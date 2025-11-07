DVDs zu "London Calling"

Zum Heimkinostart von "London Calling" ab dem 7. November verlosen wir drei DVDs

Explosiv, rasant und herrlich schräg: "London Calling" erscheint die neue Actionkomödie mit Josh Duhamel am 07. November 2025 im Heimkino. Passend dazu verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Der Auftragskiller Tommy Ward erschießt in London aus Versehen den Falschen und der ist auch noch ein Verwandter des Gangsterbosses Freddy Darby. Tommy flieht nach L.A. und lässt seinen zehnjährigen Sohn Oliver und seine Exfrau Jodi zurück. In L. A. geht Tommy wieder seiner gewohnten Arbeit nach und sein neuer Chef Benson hat einen Vorschlag für ihn: wenn er aus seinem verweichlichten 17-jährigen Sohn Rick einen Mann macht, dann wird er dafür sorgen, dass Tommy sicher nach London zurückkehren kann. Fortan nimmt Tommy den Jugendlichen auf seine Killertouren mit und aus den beiden wird ein unschlagbares Team..

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 7. November von "London Calling" verlosen drei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 20. November 2025.

Teilnahmebedingungen