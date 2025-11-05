DVDs zu "Was uns verbindet"

Zum Heimkinostart des lebensbejahenden Films "was uns verbindet" am 6. November verlosen wir drei DVDs

Mit dem Film "Was uns verbindet" gelingt Regisseurin Carine Tardieu ein feinfühliges Porträt über Nähe, Verantwortung und die unerwarteten Wege, auf denen sich Familie formen kann. Der Film erzählt mit Wärme und Tiefe von Trauer, Verlust und der Kraft menschlicher Verbindung - ein lebensbejahendes Werk, das in Frankreich bereits über 700.000 Kinobesucher*innen begeisterte. Zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs zum Film! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Sandra, eine unabhängige Frau in ihren Fünfzigern, übernimmt widerwillig die Betreuung des kleinen Elliott, als dessen Eltern zur Geburt ihres zweiten Kindes ins Krankenhaus müssen. Aus der spontanen Hilfe entwickelt sich eine tiefe emotionale Bindung, die Sandras Leben verändert und sie zu einer zentralen Bezugsperson für die Familie macht. Der Film erzählt einfühlsam von Trauer, Verlust und der Neudefinition von Familie - getragen von Valeria Bruni Tedeschi in einer starken Hauptrolle.

Seine Weltpremiere feierte "Was uns verbindet" bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart zu "Was uns verbindet" am 6. November 2025 verlosen wir drei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 23. November 2025.

Teilnahmebedingungen