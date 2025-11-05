Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was uns verbindet
Was uns verbindet Bild: © Alamode
Was uns verbindet
Was uns verbindet Bild: © Alamode
Gewinnspiele
DVDs zu "Was uns verbindet"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart des lebensbejahenden Films "was uns verbindet" am 6. November verlosen wir drei DVDs

Mit dem Film "Was uns verbindet" gelingt Regisseurin Carine Tardieu ein feinfühliges Porträt über Nähe, Verantwortung und die unerwarteten Wege, auf denen sich Familie formen kann. Der Film erzählt mit Wärme und Tiefe von Trauer, Verlust und der Kraft menschlicher Verbindung - ein lebensbejahendes Werk, das in Frankreich bereits über 700.000 Kinobesucher*innen begeisterte. Zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs zum Film! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Sandra, eine unabhängige Frau in ihren Fünfzigern, übernimmt widerwillig die Betreuung des kleinen Elliott, als dessen Eltern zur Geburt ihres zweiten Kindes ins Krankenhaus müssen. Aus der spontanen Hilfe entwickelt sich eine tiefe emotionale Bindung, die Sandras Leben verändert und sie zu einer zentralen Bezugsperson für die Familie macht. Der Film erzählt einfühlsam von Trauer, Verlust und der Neudefinition von Familie - getragen von Valeria Bruni Tedeschi in einer starken Hauptrolle.

Seine Weltpremiere feierte "Was uns verbindet" bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. 

 

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart zu "Was uns verbindet" am 6. November 2025 verlosen wir drei DVDs. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 23. November 2025.

Teilnahmebedingungen

 

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
2 min.
DVDs zu "London Calling"
London Calling
Zum Heimkinostart von "London Calling" ab dem 7. November verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
05.11.2025
2 min.
DVDs zu "Leonora im Morgenlicht"
Leonora im Morgenlicht
Zum Heimkinostart des faszinierenden Films "Leonora im Morgenlicht" am 20. November 2025 verlosen wir zwei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel